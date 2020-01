“Por primera vez en mi vida entiendo la definición de la palabra racismo”, manifestó Nakate en un video que compartió en su cuenta de Twitter luego de haber sido excluida de la fotografía, la cual fue portada de un artículo realizado por AP sobre Thunberg.

De igual manera, la joven activista africana -que hizo parte de una conferencia junto a la sueca en el Foro Económico Mundial- concluyó en el video: “Si borras nuestras voces, no cambiarás nada. Si borras nuestras historias, no cambiarás nada”.

A pesar de que Nakate siempre estuvo dentro del grupo de medioambientalistas que acompañaron a Thunberg en la cumbre de Davos (Suiza), fue la única que no salió en la foto final. Según RT, David Ake, director de fotografía de la agencia estadounidense, la edición de la imagen se hizo “por motivos de composición”.

Por otro lado, a través de un comunicado, Sally Buzbee, editora ejecutivo de AP, le ofreció disculpas a la ugandesa por haberla quitado de la fotografía. No obstante, Nakate afirmó que no era la manera de excusarse.

Cabe señalar que Vanessa Nakate, de 23 años de edad, es la fundadora de The Rise Up Movement, una organización sin animo de lucro que lucha contra el cambio climático y promueve el liderazgo de las mujeres alrededor del mundo.

Acá, la foto original y final, y el video de Nakate:

I am a climate activist from Uganda

I am so proud to be an African

I am not going to be silenced

I am going to speak louder

Now is the time for the stories of African activists to be listened to

Now is the time to rise up higher than before

We can do this together pic.twitter.com/SnF2gK16BV

— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020