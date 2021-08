Abdul Ghani Baradar, líder de los talibanes, celebró este domingo la victoria de su movimiento después de que se apoderaron del palacio presidencial de Kabul, capital de Afganistán, dando entender que el país les pertenece.

Ante esta situación, miles de ciudadanos están intentando huir de la nación asiática debido al temor que existe de que los talibanes instauren una vez más el régimen fundamentalista que imperó por cinco años (1996 y 2001), periodo en el que las mujeres eran reprimidas fuertemente.

La mujer, citada por el reconocido escritor, también lamentó que se pierdan décadas de lucha buscando la equidad de género y el respeto por los derechos de las mujeres en Afganistán, producto de la llegada nuevamente de los talibanes al poder.

“We do not count because we were born in Afghanistan . . . We’ll die slowly in history.” I am heartbroken. The women & girls of Afghanistan have been abandoned. What of their dreams, hopes? The rights they have fought two decades for? #PrayforAfghanistan pic.twitter.com/Os6aSRv5RK

— Khaled Hosseini (@khaledhosseini) August 14, 2021