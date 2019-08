Los moretones con los que el xenófobo acusado de terrorismo se presentó en la corte fueron causados por un exmilitar de la fuerza aérea entrado en años, que en el forcejeo con el atacante resultó un tanto herido, recoge el portal británico Unilad.

Por fortuna, señala el medio, cuando el pistolero ingresó a la mezquita Al-Noor Islamic Centre, en la parte oriental de la capital noruega, solo había 3 personas orando, pero aun así la intervención del paquistaní evitó que el hombre armado y con chaleco matara a alguno de los fieles.

Meet Mohammad Rafiq a 65 years old PAF retired officer, stopped a 21 years old white gunman to charge in a mosque in Norway, unarmed him and pinned him down to the ground.

Hats off to this PAF veteran. pic.twitter.com/ywBzuSiNkx

— Aarsh Gujjar (@Aarsh_Khan_DXB) August 13, 2019