Dos personas que se transportaban en un avión pequeño por el cielo de Denver, Estados Unidos, acabaron estrellándose contra la grama de un campo de golf de la ciudad. El accidente, milagrosamente, no dejó víctimas fatales.

(Vea también: Estados Unidos maduró a funcionarios en Venezuela y les metió sanción por dudosas elecciones)

Poco antes de finalizar la mañana del 11 de septiembre de 2024, el Cuerpo de Bomberos del Sur de Denver informó que se encontraban atendiendo “una emergencia de aeronave en el campo de golf Meridian en el condado no incorporado de Douglas”.

Los primeros informes indicaban que una aeronave con dos personas a bordo se había estrellado boca abajo contra una zona verde del club campestre.

Al parecer, el avión pequeño Cessna 172 había acabado de salir del aeropuerto Fly Centennial de Georgia, cuando cayó cerca a la zona del séptimo hoyo del campo de golf Meridian.

El Cuerpo de Bomberos destacó que las dos personas involucradas en el accidente de avión fueron evaluadas por el personal médico y se marcharon caminando del lugar de los hechos.

Pese a que uno de los involucrados tenía heridas leves, se negó a ser transportado por las autoridades.

(Lea también: [Video] Nuevo accidente aéreo, ahora en Francia: piloto murió en avión de entrenamiento)

Final Update: Cessna 172 had just departed runway 17R @FlyCentennial crashing on the 7th tee box at Meridian Golf Course, both parties on board walked away, one person with minor injuries refused transport, one person with no injuries. @NTSB and @FAANews will be investigating… pic.twitter.com/BtssT9BxpK

— South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) September 11, 2024