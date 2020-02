green

Cordice abusó sexualmente del menor durante todo un años, cuando ella tenía 17 años (ahora tiene 20), publica el diario Mirror y añade que el primer de estos ocurrió cuando el menor estaba en su cuarto jugando en un computador. Ella se bajó los pantalones y luego lo obligó a tener sexo.

Luego de eso quedó embarazada, pero las violaciones continuaban y según el mismo medio, la joven tuvo relaciones sexuales con el niño unas dos veces al mes, incluso después de que dio a luz al bebé.

El esposo de Cordice creía que la criatura era suya, pero una posterior prueba de ADN confirmó que era de la víctima de violación, cuya identidad no es difundida por razones legales, señala el rotativo británico.

La mujer, que en ese momento estudiaba cuidado infantil y trabajaba en una guardería, ahora enfrenta 5 cargos de actividad sexual con un niño, indica Mirror.

Ese diario señala que al jurado a cargo del caso se le mostró un video donde la víctima contaba que el esposo de Leah Cordice se enteró de que tenían sexo: “Su novio se enteró. Realmente no dijo nada. Al principio se enojó. Comenzó a gritarme. Luego, en realidad no me dijo más“, dijo el niño que ahora tiene 13 años.