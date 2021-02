Spark, de 58 años, fue inhabilitado de por vida la semana pasada por los hechos que ocurrieron en el año 2017. Además, fue condenado a 5 años de libertad condicional por aceptar llevar contrabando a la cárcel y tener relaciones sexuales con presas, publica el diario Miami Herald.

Según ese mismo medio, el sujeto aprovechó su condición de abogado para aprovecharse sexualmente de mujeres en las prisiones de los condados de Pinellas y Hillsborough (Florida).

Uno de los casos por los que Andrew Spark fue castigado está vinculado con Shauna Boselli, una actriz porno sentenciada a 40 años de prisión por grabarse teniendo relaciones con un niño de 7 años, explica el rotativo estadounidense.

El 25 de noviembre de 2017, 2 días antes de que Boselli recibiera su condena, Spark la visitó y le dijo que quería grabar “un poco” de pornografía con ella, detalló Bob Gualtieri, alguacil del condado de Pinellas, citado por Miami Herald.

Gualtieri agregó que Spark se hizo pasar como el abogado de la actriz porno, a pesar de que no lo era. “Realmente engañó al sistema porque no debió tener acceso a ella… Él no era su abogado, él no la estaba representando”, expresó.