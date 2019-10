Al parecer, en la operación también cayeron dos esposas de Abu Bakr al-Baghdadi luego de un tiroteo en el que el líder del grupo Estado Islámico se habría suicidado accionando un chaleco con explosivos, reseñó la publicación.

Además, la incursión habría sido aprobada por el presidente Donald Trump hace una semana y por eso el mandatario anticipó este sábado en Twitter que “algo muy grande iba a suceder”, indicó la revista neoyorkina.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019