Según sus previsiones, 371.504 bebés nacerán en el primer día de 2021, de los cuales casi 60.000 lo harán en India, unos 35.600 en China y más de 21.400 en Nigeria.

La organización también prevé que en todo 2021 nacerán 140 millones de niños, y su esperanza de vida media será de 84 años.

“A lo largo de los últimos 75 años, durante conflictos, desplazamientos, desastres naturales y crisis, Unicef ha estado ahí para los niños del mundo”, señaló Fore, que aseguró que la organización “renueva su compromiso para proteger a los niños, defender sus derechos, y asegurarse de que sus voces sean escuchadas, sin importar dónde vivan”.

Fore no solo menciona el nacimiento de niños en el planeta, sino que también alerta acerca de que muchos de estos menores nacen en países donde el fantasma del hambre los ronda:

Families already struggling to feed their children and themselves are now on the brink of famine. We can’t let them be the forgotten victims of 2020.https://t.co/RJ4ylNXDT2

— Henrietta H. Fore (@unicefchief) December 30, 2020