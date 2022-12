Luka Modric desatado contra árbitro que habría favorecido a Argentina: "Es un desastre"

Más allá del resultado, implacable para la selección de Argentina, que goleó a su similar de Croacia (3-0) y se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, en el ambiente quedó cierto aire de polémica por el primero de los tantos que le dio el crucial triunfo al combinado ‘albiceleste’.

(Vea también: Argentina, finalista del Mundial Qatar 2022: Messi la guía con partidazo contra Croacia)

El choque entre el delantero Julián Álvarez y el arquero Dominik Livakovic, sancionado como penal por el juez italiano Daniele Orsato y convertido en gol por el volante Lionel Messi, desató la fuerte descarga ante los medios del capitán del elenco balcánico: Luka Modric, quien lanzó duros ‘dardos’.

Frente al interrogante de cómo le había parecido la presentación del silbato lombardo, Modric no tuvo problema en ‘despacharse’ y calificar con gruesos epítetos el trabajo del colegiado. Una labor que, en su juicio, le permitió al rival abrir el camino hacia una cómoda victoria en el estadio de Lusail.

“Estuvimos bien hasta este primer penalti, que para mí no ha sido. No me gusta hablar de los árbitros, pero es imposible no hablar de este árbitro (Orsato), porque es uno de los peores que conozco”, confesó Modric, quien es del registro de Real Madrid de España, en el que es ídolo.

Las fuertes declaraciones de Luka Modric contra el juez Daniele Orsato:

"Estábamos bien hasta el penal, que para mi no fue. No suelo hablar de los árbitros, pero hoy es imposible no hacerlo. Es de los peores que conozco y no lo digo sólo por hoy porque me dirigió antes, es un desastre. A pesar de eso, enhorabuena Argentina".

🖋️ Luka Modric. 🇭🇷 pic.twitter.com/bUIztxh96X

— DEPORTV (@canaldeportv) December 13, 2022