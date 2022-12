Iván Duque llegó en las últimas horas a Doha, Catar, como invitado espacial de la Fifa, para asistir al cierre del Mundial que tendrá lugar este domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail.

El expresidente de Colombia aterrizó en Medio Oriente como miembro de la junta asesora de la Fundación Fifa, la cual integran Mauricio Macri, exmandatario de Argentina, y Gianni Infantino, presidente del ente rector del fútbol.

Estando en Catar, Duque habló con el medio Al Jazeera y allí se refirió al Mundial Qatar 2022, al cual elogió por la organización, calificándolo como el mejor de la historia.

“Soy un gran fan del fútbol y debo decir que esta es la copa del mundo mejor organizada que hemos visto en la historia del torneo. Es una demostración del esfuerzo de la sociedad catarí para celebrar esta Copa del Mundo. La mejor en términos de tecnología, logística y, quizás, en lo administrativo”, dijo.

Asimismo, el exmandatario dio su pronóstico para la final, en la que ve a la Selección Argentina como la próxima campeona del mundo. Se declaró fan de Lionel Messi y confesó que su anhelo es que el trofeo regrese a Sudamérica.

World leaders and other high-profile figures are in Qatar for the remaining #FIFAWorldCup matches.

One of them is Colombia’s former president Ivan Duque, who tells us he wants the trophy to come back to South America ⤵️ pic.twitter.com/RyXp57HQzD

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 13, 2022