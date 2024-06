Sherri Fowler es la afortunada ganadora de 300.000 dólares, es decir, más de 1.242 pesos colombianos. Ella se ha vuelto una celebridad en el mundo de los juegos de azar porque en menos de 4 meses ganó dos premios de la modalidad de raspadito en la lotería de Washington D. C.

La jugadora con bastante suerte fue anunciada el pasado 4 de junio, por segunda vez, como la ganadora de 250.000 dólares con un boleto raspable Nothing But Cash. Pero antes, cuatro meses atrás, había sido destacada como la acreedora de un premio de 50.000 dólares en el raspadito Win It All.

“Ella está de vuelta”, compartió la Lotería de DC en sus redes sociales con una foto de Fowler y su bono de ganadora.

“Estaba en la tienda y comencé a gritar. No podía creerlo. ¡Tuve que pedirles a mis hijos que lo verificaran 2 veces!”, dijo a los trabajadores de la lotería la mujer, que también confirmó que se gastará el dinero en un carro nuevo.

El boleto que la dejó victoriosa lo adquirió en una estación de servicio de Chevron, en la Sherman Avenue de la capital estadounidense. Ella confirmó que este dinero mejorará su calidad de vida y tiene planes emocionantes, además de que seguirá jugando para ver si contará con un tercer golpe de suerte.

¿Cuál es el raspable con más probabilidades de ganar?

Los boletos de esta modalidad de juego que ofrecen la posibilidad de obtener dinero con probabilidad de 1 en 3 son los que mayores posibilidades tienen en Estados Unidos.

La Lotería de DC señaló que su línea de juego Nothing But Cash tiene probabilidad de 1 en 3,16, pero las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 122,055.

Por otra parte, también está el raspable Win It All que tiene probabilidad de 1 entre 3,98 mientras que las probabilidades de ganar el premio de 50.000 dólares son de 1 en 122,100.