“He estado pasando los momentos más duros de mi vida las últimas semanas”, reconoció ella a través de un video publicado en Instagram, al anunciar la intervención quirúrgica que tendrá lugar a las 8 de la mañana.

Calderón había tratado de evitar practicarse este procedimiento, que según ella es un “recorte y reconstrucción de glúteo” durante el cual le retirarán sus prótesis. Sin embargo, hace casi dos semanas cambió de opinión, no sin reconocer que le costó mucho decidirse.

“Ni siquiera sé qué apariencia tendrán o dejarán en mi glúteo”, lamentó, entre lágrimas.

En medio de su espera, al comenzar la que seguramente sería una larga noche antes de la operación, Yina no desaprovechó para dejarle un mensaje a sus ‘haters’: “A mi jamás me importó el bullying que ustedes me hicieron por mi cola. Es más, me hice un tatuaje que mañana se va a perder, que mañana se irá”, espetó.

“De todas maneras estoy siendo muy fuerte y pocas veces estoy como hoy. les agradezco el apoyo. Les recuerdo nada es más importante que mi salud. Así quedamos, con toda y nos volveremos a ver más adelante. Los quiero mucho”, concluyó.

Este es el video publicado la noche de este martes, en el que reitera: “Recuerden decir NO a los biopolímeros, ya que gracias a ellos inició toda esta pesadilla“.