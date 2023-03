Yina Calderón, la exprotagonista de novela, en los últimos días se ha ubicado en la lupa de sus seguidores, pues a través de sus redes sociales ha compartido todas las experiencias que ha vivido en su viaje por Europa.

(Vea también: “Parecía monstruo”: Yina Calderón reveló que la pasó muy mal durante una entrevista)

Cabe destacar que la DJ lleva varios días en dicho territorio y ha visitado algunos de los sitios turísticos más relevantes. Además, no se encuentra sola, pues está acompañada por su papá y sus hermanas Juliana, Leonela y Claudia.

Y precisamente, hace poco la famosa dio de qué hablar porque opinó sobre la la cultura europea. En esta oportunidad, Yina indicó que en dicho continente las personas son más conservadoras y a diferencia de lo que ella pensaba, son más clásicas.

“La cultura europea es un poquito más clásica, entonces todas las personas o la mayoría de personas que pasan por el lado mío se quedan viéndome como extraño”, relató.

Y agregó: “Pensé que aquí iba a encontrar más pelos de colores, más tatuajes en el rostro de una persona. Pero no, no los hay casi. Así que me quedan viendo y entonces me he sentido como (realizó un gesto raro)”.