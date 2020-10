La exparticipante del reality de RCN indicó que sabe que la ex Señorita Colombia tenía varias entrevistas, pero que la de ella “fue la que canceló”.

“Llamó su mánager y canceló la entrevista conmigo tal vez por el hecho de que yo sea quien la vaya a entrevistar. De todas maneras, desde el primer momento en que les anuncié que iba a entrevistar a Daniella Álvarez, les dije que me parece un ejemplo de superación y que alistáramos tintico porque quería hablar de toda la fortaleza que guarda esta mujer para afrontar la situación por la que pasó. […] De ninguna manera en la entrevista iba a haber otra cosa”, agregó Yina Calderón.

Pero las declaraciones de la exprotagonista no pararon ahí, luego le habló directamente a la presentadora, que este mes sorprendió con un nuevo reto: nadar en el mar tras su amputación.

“Ella no me conoce y tal vez se está dejando llevar por lo que dice la gente, pero, bueno, no hay ningún problema y de mi parte sigue la admiración y el respeto. […] Pero también te digo una cosa, Daniella: ‘No me puedes juzgar si no me conoces, porque estarías actuando mal’”, le expresó.