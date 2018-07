Aunque ahora mi cola es más pequeña también es más proporcional para mi cuerpo, para mis piernas, altura y eso me gusta…. quien retiró todo ese producto fue @dr_urazanoficial estoy muy agradecida porque además de cuidar mi salud, cuido mi glúteo y su aspecto, gracias Doc @dr_urazanoficial ( ya saben mujeres cuidado con lo que se inyectan puede ser veneno ) ….. 😆😆 calor calor calor ….

A post shared by Yina Calderon (@yinacalderonoficial) on Jul 28, 2018 at 7:51am PDT