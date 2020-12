Yina Calderón les contó a sus seguidores que terminó con su novio, a través de historias de Instagram, donde mostró que se fue de viaje con sus amigos.

“¿Y el novio?”, fue la inquietud de seguidor al ver que Calderón no viajó con Arévalo, a quien presentó en redes hace un mes.

“Terminamos. Él no es culpable, es un hombre maravilloso, y yo no soy culpable, nuestros caminos y gustos no se juntan”, dijo la exprotagonista de Novela, respuesta recogida por una cuenta de Instagram: