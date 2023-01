Diferentes artistas se han pronunciado respecto a lo ocurrido con una fanática del cantante puertorriqueño, quien se acercó al cantante en busca de una foto y este le arrojó su celular al mar.

Las imágenes de Bad Bunny, que el año pasado se consolidó como el principal artista latino a nivel mundial, fueron fuertemente criticadas en redes por la actitud que tuvo con su seguidora de República Dominicana.

Según se pudo apreciar en el clip, una vez la mujer intentó tomarse un ‘selfie’ con el intérprete de ‘Me porto bonito’, ‘Efecto’ y ‘Titi me preguntó’, este reaccionó molesto y le arrebata el teléfono para lanzarlo al agua ante la mirada de varios de sus fanáticos.

Aunque en su cuenta de Twitter Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— publicó un mensaje en el que se habría disculpado, horas después de su publicación este fue eliminado.

Esto fue mal visto por otros artistas de diferentes géneros, quienes reprocharon lo ocurrido y se mostraron en contra de ese tipo de situaciones. Uno de ellos fue el cantante de música popular Yeison Jiménez, quien usó su cuenta de Twitter para compartir su reflexión sobre el caso.

“Analizando todo el tema, mi conclusión es la siguiente: Nada justifica botarle a la mier… el sueño de una persona de compartir con su artista. Podrías simplemente decir no quiero o no puedo, pero ¡eso no va!”, escribió inicialmente el caldense.