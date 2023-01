Bad Bunny continúa en la mira por sus recientes comportamientos donde, aparentemente, irrespeta a los fans que se le acercan con deseos de hacerse una foto con él y el artista termina agarrando sus celulares y tirándolos al suelo. Cuando se pensó que podría ser un ‘experimento social’ del puertorriqueño, él salió a confirmar sus acciones y reveló el porqué de las mismas.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Me tiene sin cuidado”, escribió en Twitter, confirmando la veracidad de los videos, donde se ve, en varias ocasiones, dañando los celulares ajenos.

Críticas de otros famosos a Bad Bunny

Tras la reciente polémica del rapero de 28 años, otros famosos, además de Farruko, han sido interrogados sobre el comportamiento de su colega. Por su parte, el colombiano Jorge Celedón llamó la atención de los internautas al trinar algo sobre lo acontecido. “Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo”, escribió sin decir más al respecto, ni explicar si se trataba de una broma o crítica hacia el artista.

Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo…📱 — JORGE CELEDON (@Jorgitoceledon) January 4, 2023

El actor y director Eugenio Derbez también habló sobre el tema con varios medios mexicanos y entre risas, trató de buscar las palabras correctas para dar su opinión.

“Estoy viendo cómo digo lo que estoy pensando. Pues mira, la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo nunca he hecho algo así, yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han golpeado, cuando ustedes mismos me llegan a ponerme un micrófono en la cara o una camára que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme. En general yo creo que lo que hizo fue tremendamente mal, aparte no era un momento que lo estuvieran empujando, era una niña quien se le acercó, yo no creo que haya sido correcto, pero la gente sigue llenando los estadios. La gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, de dar el poder y de quitarlo, entonces aplíquenlo”, aseguró.

Zion y Daddy Yankee, comparados con Bad Bunny

A raíz de la polémica, y aunque Zion o Daddy Yankee no se han pronunciado al respecto, varios seguidores han comparado a estas dos figuras del reguetón con Bad Bunny.

Los dos puertorriqueños se han mostrado amables con sus fans, pues mientras van caminando por la calle o en eventos públicos, aceptan los abrazos de sus fanáticos y se detienen para tomarse ‘selfies’ con ellos. Zion es tendencia por ser un claro ejemplo de ello, al intérprete de Zun da da se le vio caminando por las calles de Cartagena y deteniéndose cada vez que alguien, con un celular en mano, le pedía una foto.

Farruko habló sobre Bad Bunny

El intérprete de Pepas fue una de las primeras celebridades en opinar públicamente sobre los videos de su colega. “Ahora que estoy afuerita, veo la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, en mis oraciones los pondré. Unos aborrecidos, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer, no nos damos cuenta dónde estamos metidos hasta que lo ves de afuera. El que no esté bien agarrado emocional y espiritualmente, la sobre aceptación (fama), tuesta, chinfla y jode a los artistas, son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y para siempre. Por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida cuando el público dice fo”, escribió.