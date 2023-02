Son pocas las veces en las que los hombres se animan a denunciar o compartir los casos en los que se sientes acosados, en principio porque sienten pena o porque el hecho pasó a mayores.

Para el caso de los artistas es aún más difícil pues la mayoría de las veces ni siquiera logran identificar a sus agresoras quienes piensan que por estos ser personajes públicos tienen ciertos derechos sobre ellos.

Yeison Jiménez, abrió su corazón para hablar sobre su caso particular con el programa ‘La red’, del Canal Caracol, emitido el 04 de febrero. Allí el artista dejó clara su postura frente a las veces en las que mujeres se pasan y se les va la mano.

Dice él que en muchas ocasiones le han llegado a decir que aproveche, que no sea bobo o que estos son gajes del oficio.

Al artista le ha tocado lidiar con este tema desde los inicios de su carrera y aunque ha sabido salir bien librado, son cada vez más graves las situaciones que se le presentan.

“Una vez empecé a recibir llamadas por parte de una empresaria, me puso tarifa, decía que podía pagar lo que quisiera para que me acostara con ella”, compartió el artista.

En otra ocasión, dos mujeres entraron a la fuerza en su habitación de hotel, en la que él se encontraba descansando.

“Yo estaba tranquilo en mi cuarto, cuando siendo dos mujeres encima, mojadas, venían de la piscina seguramente, se les notaban los tragos encima y me dijeron que no se irían de ahí hasta que yo le hiciera el amor, menos mal sonó el teléfono y de la recepción subieron sacarlas, ellas super enojadas no querían salir; casi me acceden carnalmente”, confesó Yeison.