Antonia, de 7 años y la menor de las hijas del presidente argentino, es una fan más del cantante colombiano Sebastián Yatra.

Es por eso que Macri quiso hacer a Duque un “reclamo formal” porque el artista, de 24 años, le haya “robado el corazón” a su pequeña:

“Le he dicho que, por favor, lo ponga en su lugar porque no me la puede enamorar así siendo tan chiquitita”