La relación de Anuel y Yailin siempre ha estado en el ojo público. Desde que confirmaron su romance, en redes sociales no se ha dejado de hablar de ellos. Los internautas han estado al pendiente de lo que ocurre con sus vidas, sobre todo porque algunos afirmaron desde el principio que el boricua todavía quería a Karol G y, supuestamente, solo quería olvidarla estando con la dominicana.

La pareja hizo caso omiso a las críticas y a través de sus redes sociales presumían su amor. De hecho, en junio del año pasado se casaron y, además, la joven de 20 años quedó embarazada de una niña, tal como lo soñaron desde el principio. Días antes del nacimiento de Cattleya, los artistas se separaron, pero no revelaron los motivos.

El día que la bebé llegó al mundo, la expareja se mostró muy unida. El puertorriqueño llegó a la clínica para recibir a su hija y, además, sorprendió a Yailin con algunas comodidades para que diera a luz tranquila.

Yailin cambió el apellido de su hija en Instagram

Luego que Anuel aceptara la paternidad de Gianella, la hija que tuvo hace un año con Melissa Vallecilla, la mujer con la que protagonizó una fuerte controversia en redes sociales porque él aseguraba que la niña no era suya, Yailin habría tomado una radical decisión. El ex de Karol G afirmó que sueña con tener a sus tres hijos juntos y brindarles todo el amor, aunque ya no esté con sus exparejas.

Antes del nacimiento de Cattleya, sus padres le crearon una cuenta de Instagram para documentar todo lo relacionado con su vida. Inicialmente, el nombre de usuario era @cattleyagazmeyg, y en la descripción se leía Cattleya Gazmey Guillermo.

Ahora, parece ser que la ‘influencer‘ realizó un contundente cambio en la red social. Según afirman los cibernautas, se dio luego del reconocimiento de Anuel con su otra hija.

El perfil de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores y ahora, ya no se lee el apellido de Anuel sino solamente el de Yailin, es decir, quedó como @cattleya_guillermo, teniendo en cuenta que la cantante se llama Georgina Lulú Guillermo Díaz.

Además, la joven habría eliminado el video del día del nacimiento de la niña donde aparecía el cantante puertorriqueño. De igual manera, los comentarios están inhabilitados.