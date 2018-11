View this post on Instagram

Hay imágenes que valen más que mil palabras!! Cuando el tiempo solo te enseña y te demuestra, que la gente vale por lo que es, y que la gente que de verdad te quiere es esa,la que te ve tú valor como persona y ser humano! Reencuentro de tesoros, personas que se quedan por siempre en tu alma y corazón!Les regalo estás fotitos de estas personas valiosas de las que les Estoy hablando! @shakira @maisamundoverde @sabinocaro @imxavimenos #tonino Gracias gracias por ser , estar y por existir!!! Mi Dario Valencia entra en estas personas valiosas que cuento entre mis grandes afectos que así no los vea todo el tiempo, ni ande de pipí cogido con ellos, saben el amor , cariño, admiración y respeto que siento por ellos!! Por aquí podría poner más nombres de esas personas que tengo en mi vida que me quieren, que no necesitan nada de mi, solo eso, quererme y ya, así como los quiero yo a ellos!Gracias Dios por tanto!! Desliza para que veas todas las fotitos!( se me fue una foto repetida)#xilenaaycardi #shakiratremendoconcierto #teamamos #tupaisteama #cierretoureldoradoworl #ElDoradoWorlTour #mashumana #mascercana #masintima #masella ❤️