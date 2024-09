A ‘Westcol’, ‘influencer’ colombiano, se le cerró la puerta de un evento de videojuegos en El Salvador por cuenta de un comentario despectivo que lanzó contra las mujeres de ese país.

El ‘streamer’ paisa era una de las estrellas invitadas Gamergy, uno de los eventos que reuné lo mejor del mundo de los videojuegos y de los deportes electrónicos. Sin embargo, Bukele –presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador– cerró las puertas para que el ‘influencer’ ingresara a ese país.

Es que el ‘influencer’, en una anterior visita a El Salvador, se refirió a la mujeres de ese país de una manera que muchos consideraron como despectiva.

“Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije. Cuando fui a El Salvador no vi mujeres lindas. Eso fue lo que dije y no me arrepiento, no voy a cambiar lo que vi”, señaló el ‘influencer’ durante una transmisión de hace tres meses.