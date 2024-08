Desde hace algún tiempo, Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que lo siguen en redes sociales, al punto de consolidar una comunidad de millones de personas en todo el mundo.

(Vea también: Revelan video de posible reconciliación de Aída Victoria con ‘Westcol’; ¿volverán?)

En una de sus más recientes transmisiones, Westcol hizo un anuncio muy llamativo de cara al futuro, pues dijo que se lanzaría a las próximas elecciones municipales que se adelantarán en el país.

“Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo soy de la gente. Westcol alcalde en 26, ¿si me entiende?, que ustedes me vean por ahí con corbata”, dijo.