Por primera vez el reconocido artista salió a hablar sobre su vida y aprovechó la entrevista para contar historias que nunca antes se habían mencionado.

Por ejemplo, de acuerdo con sus declaraciones en un momento de su niñez andar descalzo le jugó una mala pasada, pues fue víctima de una mordedura que casi acaba con su vida.

En ese momento el cantante, con 6 años, salió corriendo a pie limpio, y a pesar de que le avisaron que tuviera cuidado, fue tarde. Además, el artista explicó que estuvo al borde la muerte porque era una culebra muy venenosa y aseguró que fue una oportunidad divina el haber pasado el susto.

“Me dijeron: ‘Cuidado’, alcé el pie y me alcanzó […], me salvé, primera vez que mi Dios me ha dado más vida.”, contó Silva.