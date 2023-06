El representante de los “corridos tumbados”, Peso Pluma, lo han visto siendo muy romántico con varias mujeres desde que ha alcanzado la fama y algunas de ellas han participado con él en algunos de sus proyectos musicales.

Hassan Emilio Kabanda Laija, nombre real del artista de 23 años, fue visto siendo amoroso con la influencer Dania Méndez, quien es la modelo de su último video musical “Bye”, además de esto se les ha visto juntos en Ciudad de México, donde compartieron besos en un restaurante.

Además de Dania Méndez, a quien Peso Pluma le ha dedicado el tiempo para llenar de corazones su perfil de Instagram, el famoso cantante también ha sido visto con otras mujeres; una de ellas también ha trabajado con el artista en un proyecto musical.

La empresaria Jailyne Ojeda, modelo de su video musical “Ella baila sola“, también comentó en un podcast que el cantante la invitó a un viaje, esto a tan solo un día de que se comenzará a grabar el video. La joven comentó que aceptó la salida porque sería buena publicidad para la canción.

La joven que tiene una cuenta en OnlyFans, también aseguró que no se imaginó en una relación con el artista, esto porque no quería estar en el ojo del huracán, asegurando que sus seguidores le darían comentarios negativos.

