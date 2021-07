Algunos premios solo los recibe el ganador del programa musical de Caracol Televisión, pero hay otros que también son para los dos concursantes que lleguen con él a la final, luego de sortear cada una de las etapas que empezó con la inscripción de más de 12 mil menores.

El combo de regalos se puede conocer desde el minuto 5:32 de este video del canal de YouTube de Pulzo, con declaraciones sobre el programa que sus integrantes dieron durante el lanzamiento del formato, en el que estuvo este medio. La grabación incluye cómo es la dinámica del formato en su nueva versión, si los entrenadores tendrán asesores y cómo son las fases con audiciones y batallas incluidas, entre otros datos:

Premios de ‘La voz kids’ 2021

Sheila Aguilera aseguró en el video de esta nota que hay desde “estudios universitarios para el ganador” y “estudios de música” hasta “regalos, instrumentos musicales, bicicletas y un gran combo de regalos para el segundo y tercer lugar”.

Al respecto, en el lanzamiento para medios, Juan Esteban Sampedro también se refirió al tema educativo y explicó qué otros apoyos les da el canal a los participantes del concurso de canto (que tuvo buen ‘rating’ en su estreno) para impulsar su talento musical sin afectar sus derechos como niños.

“Todos los niños, desde que ingresan a las audiciones a ciegas, comienzan a ser parte del talento Caracol y significa que tienen no solo a un programa, sino a todo el canal con las puertas abiertas para que su talento sea más conocido. Pero no nos podemos olvidar que son niños. Los niños, incluso por legislación, tiene ciertas prioridades frente a sus carreras artísticas, que son el estudio, el no trabajar, una cantidad de cosas que nosotros estamos siempre recalcando, para que primero sean niños y luego artistas“, señaló el gerente de entretenimiento de Caracol, y continuó: