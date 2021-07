Hace casi un año que Érika Zapata tuvo su oportunidad en Noticias Caracol y, con su estilo, sorprendió a los colombianos por su forma de comunicar y de informar.

Desde ese momento, la antioqueña ha ganado relevancia en redes sociales y allí comparte opiniones sobre hechos del país y momentos de su vida personal.

Fue la misma joven quien compartió en su cuenta de Twitter, donde tiene cerca de 39.000 seguidores, imágenes del cambio físico que ha tenido con el pasar de los años.

Aunque no dijo cuantos años tenía en la primera imagen, Érika mostró fotos del gran cambio que ha tenido y cómo luce actualmente.

“Así les dé rabia, yo hoy me siento linda y llena de autoestima. Antes me hice daño buscando encajar y estaba peor. A mí que nadie me diga fea”, escribió la joven con estas imágenes.