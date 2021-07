Este miércoles, Érika Zapata contó en su cuenta de Instagram, a través de una publicación, que un hombre quería atracarla, pero que gracias a su viveza, logró escapar.

“Ni me olió con el pique que metí, lo dejé viendo un chispero. Nadie se roba mi bolso de chancera en mi presencia”, escribió la periodista junto a la foto del accesorio, de la marca Vélez.

Cientos de sus seguidores le dieron ‘me gusta’ a la foto y le hicieron buenos comentarios por tomar con humor esa situación de inseguridad.

“Lo importante es que estás bien”, “Es una berraca”, “Menos mal estás bien” o “Eres única, de verdad”, fueron algunos de los comentarios, además una gran cantidad de emoticones de llorar de la risa por cómo relató lo sucedido.

Este jueves, Érika Zapata se volvió a pronunciar, de manera cómica, en su Instagram y publicó una foto del guapo protagonista de la película ‘365 días’.

“Muchachos, ya me entró la duda… será que el atracador de ayer no era ningún atracador y era el de ‘365 días’ que me iba a secuestrar. Si fue así, acabé con mi única posibilidad de amar”, ironizó.