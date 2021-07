La canción que cantó fue ‘Mi salón está de fiesta’ e hizo que voltearan Natalia Jiménez y Andrés Cepeda, jurados de ‘La voz kids’.

El niño tuvo una presentación impecable con unos agudos muy altos que fueron reconocidos por los entrenadores del programa de Caracol Televisión.

Cuando ellos le preguntaron a Jackson por su lugar de origen, él dijo que venía de Venezuela y de inmediato se puso a llorar en el escenario.

Apenas lo vio quebrarse, la cantante española corrió a calmar al pequeño. Le quitó su sombrero de charro y le preguntó por sus sentimientos.

Él, aún secándose las lágrimas, le contó que vivía en las calles, pero que siempre ha soñado llegar muy alto.

(Lea también: “Los ‘chamos’ buenos somos más”: artistas se unen a Pulzo para erradicar la xenofobia)

Natalia le respondió y lo reconfortó. Le recordó que no existen diferencias y que ella, como Jackson, es extranjera.

“Yo quiero que sepas que aquí no importa de dónde vengas. No importa si vienes de la calle; no importa si vienes de otro país, como yo; no importa si vienes de una situación desagradable o difícil. Aquí siempre hay un espacio para cumplir sueños”.