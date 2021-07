La boyacense, de 12 años, sorprendió a todos los jurados de ‘La voz kids’, que voltearon para hacerla parte de sus equipos. Después de cantar la canción ‘Colores en el viento’, de A. Menken y S. Schwartz, Valeria quedó en la siguiente ronda del concurso.

Antes de elegir, la niña retó a los entrenadores del programa de Caracol Televisión, y los puso a tocar un instrumento típico de su Boyacá natal: la guacharaca

Andrés Cepeda fue su cómplice y le ayudó en el momento en que ella interpretó su instrumento y luego puso a sus compañeros a tocar.

Lee También

Jesús Navarro, de Reik, no pudo con la guacharaca en ‘La voz kids’

La primera en intentar fue Natalia Jiménez, que ha bromeado varias veces con Cepeda. A ella le fluyó casi que de forma natural y quedó contenta con la guacharaca.

Otra historia fue para Jesús Navarro, jurado que ha alborotado las redes, pues él, sencillamente, no pudo. No agarró el ritmo, trató de un lado e intentó del otro, pero no superó la prueba.

“No. No se me da. Se me hace que estoy descalificado”, bromeó el mexicano.

Acá, el curioso momento en ‘La voz kids’: