A propósito de los nuevos proyectos de la cantante, este medio quiso saber si este 2021 regresaría a ocupar la silla que, durante más o menos una década, ha llevado su nombre en el programa ‘La voz’, emitido por Caracol Televisión.

¿Fanny Lu será ‘coach’ en ‘La Voz‘ 2021?

La artista aseguró que le gustaría mucho regresar al formato, pues siente que hace parte de sí misma; allí ha dejado su corazón, su tiempo, su cariño, su dedicación y siempre se prepara mucho para estar en la silla.

“Todavía no se ha formalizado nada, ni he negociado con nadie, ni nada. […] He oído por ahí los rumores de que viene”, confesó la famosa, que mostró su casa en un corto video de TikTok.

Fanny Lu pudo colaborar con Camilo, ¿por qué no lo hizo?

A propósito de que el colombiano es jurado en ‘La voz’ (México), que actualmente está produciendo TV Azteca, Pulzo le preguntó a la también actriz si le gustaría trabajar junto a él en la versión colombiana del ‘reality’.

“Amo a Camilo; además, es que amo a Evaluna”, empezó diciendo la cantante, que les dio un concierto a sus vecinos desde su balcón, y aseguró que vio crecer a la menor y conoció sus primeras composiciones; esto ocurrió en la época en que Ricardo Montaner fue ‘coach’.

Ante el panorama, la cantante recordó que el intérprete de ‘Millones’ le enviaba canciones por medio de Evaluna; el material lo componía él pensando en trabajarlo junto a Fanny, pero ella nunca hizo nada con ello, como lo cuenta en el video que aparece a continuación:

Fanny Lu lanza video de ‘Yo quiero un amor’

La bogotana aprovechó el tiempo en pandemia para sumergirse en el estudio y sacó a la luz este sencillo que tiene toques de ranchera, de cumbia y de pop, con el que busca dar un mensaje positivo, que encaja perfecto con aquellas personas que pelean con el espejo y no ven lo realmente importante.

El tema habla del encuentro con el amor, pero no solo el romántico, sino en ese que se descubre luego de besar varios ‘sapos’, ese que piensa en el merecer y en la felicidad.

