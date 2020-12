Recientemente, la banda española Jarabe de Palo publicó en sus redes sociales el material audiovisual que deja ver al artista durante los últimos días de su vida.

En las imágenes, Pau Donés pasea por las montañas de Vall d’Aran, Lleida, con su perro, llamado Fideos, en un sentido momento.

Y es que según la banda, citada por Semana, el vocalista había dejado un texto que se refería a la canción ‘Misteriosamente hoy’. Este es el contenido del escrito:

“Simplemente, me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada… simplemente eso, sin más… Fideos, yo y la montaña… conseguir transmitir esa sensación me haría feliz”.