La banda argentina, que mantuvo cautivo al público colombiano por décadas con éxitos como ‘La Pachanga’, ‘Auto Rojo’, ‘Mojada’ y ‘Fondo Profundo’ entre otros, vuelve a estar en contacto con sus seguidores aún en medio de pandemia para celebrar su aniversario número 30.

“Son 30 años y ¿sabés todo lo que pasó, sabés todo lo que vivimos? Es mi vida esta banda, yo no me casé, yo no tuve hijos, y creo que viene más, Vilma Palma está flameando hacia algo mejor”.

En cuanto a la experiencia de los conciertos en tiempos de pandemia, dice que “a nadie le gusta hacer esto, extraño la locura que uno le pone en el escenario. Soy un pibe que canta en una banda hace 30 años, pero se extraña mucho el ida y vuelta con la gente”.

Para celebrar el aniversario la cita es en Rosario, Argentina, el 5 de diciembre a las 9:30 p.m. El concierto será en vivo, virtual y va a tener formato combinado de autoconcierto en Rosario, Argentina, y streaming mundial para sus fanáticos.

Este streaming es el segundo que van a hacer este año (el primero fue el 12 de septiembre) y el Pájaro Gómez tiene altas expectativas: un show que pueda disfrutar la banda y que deje satisfecho al público.

Con una propuesta innovadora en tarima y producción, Vilma Palma promete cerrar el 2020 con un mensaje de esperanza y unión alrededor de su música. Los accesos se pueden conseguir a través de www.Mitaquilla.co y tienen un valor de $40.000 incluido el Ticket Service.

Reviva aquí la entrevista con ‘El Pájaro’, de Vilma Palma: