Antes de culminar el año, la tarotista Viera Vidente decidió hacer la lectura de las cartas para saber qué les deparará el destino a algunas de las cantantes latinas más famosas.

La lectura de las cartas es una actividad a la que muchos recurren para saber cuáles son esos hechos positivos y negativos a los que quizás tendrán que enfrentarse.

(Lea también: Viera Vidente revela qué deparará el 2023 para Anuel, Maluma, J Balvin, Don Omar y más)

La tarotista Viera Vidente, decidió, antes de culminar el año, barajar las cartas y analizar cuáles son los hechos más relevantes que vivirán en el 2023 Karol G, Shakira, Rosalia, Anita y JLo, las mujeres más famosas de la industria musical.

View this post on Instagram A post shared by Vieira Vidente oficial (@videntevieira)

Rosalía

“Definitivamente, veo en mis cartas que ella cerrará el año con lágrimas de felicidad, este 2022 fue el año de ella (…) Para el 2023, ella va a dar mucho de qué hablar, pues su relación con Rauw Alejandro pasará por fuertes momentos” afirmó Viera en medio de su lectura.

“Este 2022, a pesar de los grandes éxitos musicales que ha logrado, no ha sido el mejor año para Shakira, ella cerrará este año con algo de tristeza y lágrimas en sus hijos (…) Para el próximo año, lastimosamente, las cartas no me brindan una buena perspectiva, pues su padre se encontrará muy delicado de salud. Ella estará firmando muchos papeles el otro año, pero no le darán la paz y tranquilidad que tanto quiere”, señalo la tarotista de origen dominicano.

(Lea también: Shakira le sacó el cuerpo a Gerard Piqué en pedido especial; dicen que “está siendo cruel”)

“Sin duda, este año fue muy positivo para Karol G, tanto en lo personal como en lo profesional, sin embargo, veo que estuvo un poco triste porque no se ganó un Grammy (…) Mis amores, para el 2023 solo veo cosas positivas para la ‘Bichota’, estará muy bien en el plano personal, laboral y sentimental. Ella presentará un hombre que dará mucho de qué hablar”.

Lee También

(Vea también: Niña de 5 años es tendencia por Karol G: con tierno video, la invitó a su cumpleaños)

Jennifer López

“Aquí me dice que ella está entre la espada y la pared por un hombre de cabello negro. Ella siempre quiso y a Ben Affleck, más, sin embargo, no fue lo que esperaba. Para el 2023, ella logrará conquistar todos esos proyectos en los que ha estado trabajando, pues el esfuerzo y dedicación se verán reflejados (…) A pesar de los rumores, ella y Ben seguirán, no habrá separación”, reveló la tarotista Viera Vidente.