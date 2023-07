La reconocida vidente, Vieira, ha realizado una premonición vinculada a la controversia que ha salido a la luz en los últimos días entre los músicos Anuel, Tekashi y Yailin.

El más reciente episodio entre estos artistas tuvo lugar en las redes sociales, donde la mujer compartió a sus seguidores un mensaje donde afirma haber sufrido violencia física durante su embarazo por parte de su entonces pareja, Anuel AA. Según la vidente, la visión se relaciona con la custodia de la hija que la pareja tiene en común.

Días antes de esta premonición, Vieira habría confirmado la acusación de Yailin contra Anuel en las redes sociales, donde afirmaba haber sido víctima de maltrato por parte del cantante.

“Es cierto que él la golpeó mientras ella estaba embarazada. Aquí me confirman nuevamente que la golpeaba y le gritaba. Ella no sabía qué esperar. Él es un narcisista compulsivo. Yailin no se quedará callada, tiene muchas pruebas”, añadió la clarividente.