“Estoy flaca, no tengo ni un gordo, pero quiero ‘la chocolatina’. Una faja no va a sacar ‘la chocolatina’; yo soy sincera, así venda fajas. […] Ejercicio, no hago, así que no me voy a poner de ‘ficty’ a ocultar mi cirugía y luego decir: ‘Ay, soy ‘fitness’”, añadió la joven —que recientemente ha sido tendencia por sus fiestas en cuarentena, desacatando las medidas de seguridad— en un video de Instagram.

Otras dos de las cinco intervenciones también serán marcaciones, una de brazos y otra de pierna; en palabras de Yina Calderón: “Para que cuando un man me vea, diga: ‘¡Qué vieja tan atlética!’”.

Asimismo, la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’ dijo que se hará dos cirugías en la cara. “Me voy a estirar un poquito”, afirmó.

“Porque, amores, me sobra piel. Esto no es papada, es piel, porque yo estoy seca de papada, pero cuando hago así [pega el mentón al cuello], miren [se le hacen unos pliegues]. Entonces, que me corten un poquito. Y que me hagan un poquito acá [en los ojos] para quedar como una ‘gata salvaje’”, explicó.

En sus declaraciones, Yina Calderón también reiteró que ya no se someterá a más cirugías en la cola, por lo menos no por estéticas. Cabe recordar que a ella le inyectaron biopolímeros y tuvo problemas de salud, así como les ha pasado a otras famosas, entre ellas Jessica Cediel y Lina Tejeiro, que tuvo que ser operada por eso la semana pasada.

Lo dicho por la exprotagonista ha sido replicado por algunas cuentas de Instagram; aquí dejamos una de esas publicaciones con parte de la confesión de ella sobre las nuevas cirugías que se practicará.