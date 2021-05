green

Desde que inició el 2021, Yeison Jiménez tiene una sección en su cuenta de Instagram en la que responde preguntas de sus seguidores y que tiene como nombre ‘Las 3 de la semana’, pues entre muchas solo escoge 3.

En la última edición, publicada el pasado jueves, el cantante de música popular decidió responder una pregunta sexual y hablar de sus fetiches.

Aunque al inicio se mostró penoso por hablar sobre el tema y hasta se sonrojó, el artista no tuvo tapujos y habló sin rodeos de algunos de sus gustos sexuales.

“Los tengo todos”, dijo entre risas. “Me va a tocar sacar una cartilla y… esto no se puede decir… Creo que me estoy poniendo rojo”, indicó.

“Tengo que confesarlo, soy un hombre al que le fascinan los senos de las mujeres”, contó Jiménez y aunque quiso ahondar en el tema, se enredó. “Sí, me gustan los senos de las mujeres, entonces me produce fetiche eso. Me gusta cuando una mujer se desnuda frente a mi. Y tengo que aclarar algo, no soy morboso, no sé por qué, no soy el tipo que le pone tanto veneno a las cosas”, explicó.

Por último, Yeison Jiménez dijo que también tiene como fetiche sexual pegar nalgadas. “Es un fetiche chévere. No tan brusco, su palmadita”.

“No me pregunten más cosas así que me están haciendo sonrojar. Esta fue muy cabrona, el que me la envió, lo odio, pero ahí la respondí porque dije que iba a responder todo”, finalizó en su cuenta de Instagram.

Yeison Jiménez se sonroja hablando de sus fetiches sexuales