View this post on Instagram

¡Muy hot! 🔥 🔥 Así fue esta sesión de fotos de @gutierrezary hace varios días en donde luce muy sensual con un maquillaje corporal ….. Este es un pequeño vistazo que la modelo subió a sus historias desde Miami . . . #AriadnaGutierrez #Sexy #Entretenimiento #LaMovidaDeLosFamosos