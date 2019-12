View this post on Instagram

Noticia de última hora : seguiré de moda pero no soltera ….!! El ramo 💐 se queda en casa 🤣😂🤣😂 (ahí les dejé video para que vean la LEGITIMIDAD de este acontecimiento 🤪🤪 …gracias amigas por ser cómplices @caritosotooficial @melissamartineza @karylamas )