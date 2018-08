Al ritmo de chachachá la colombiana realizó su segunda presentación dentro del programa, pero no todo salió como ella esperaba, pues terminó siendo una de las amenazadas del concurso. Se enfrentará contra Mike Bahía para seguir en competencia.

Pese a la amenaza, al cerrar su presentación, la jurado Dayanara Torres empezó halagando los movimientos de la actriz.

Pero el panorama cambió con la intervención de Lola Cortés, quien dijo:

“No fue algo que me sorprendiera, me faltó más ‘cha cha’ (…) Hubo mucho tiempo perdido en la mesa, tu cargada la hiciste padrísimo, pero fue como no haber salido de la zona de confort (…) No estuvo mal hecho pero esperaba espectacularidad”.