Sebastián Yatra presentó la pieza audiovisual en sus redes sociales con al novedad de que Rodríguez, actual pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, es una de las protagonistas.

La mujer, que luce un corto y transparente vestido rojo, sale demostrando sus mejores pasos mientras el artista antioqueño entona la siguiente estrofa:

“Qué chimba que tú me quieras. Qué chimba lo que me espera, tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. En vez de ser tu novio, yo fui tu pana”.

El fragmento del video en el que Georgina Rodríguez está bailando y cantando el coro del pegajoso tema fue compartido por el propio Yarta en sus redes sociales.

De hecho, el paisa sacó pecho por el golpe mediático que dio al lograr que la pareja del popular ‘CR7’ se moviera para él junto otras modelos, a las que definió como:

“Georgina y las queridas”.

Y hasta tuvo palabras para el popular ‘CR7’: “Gracias, Cristiano por sumarse a esta energía bacana”.

Acá, el fragmento compartido por el artista: