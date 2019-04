Paula Galindo, más conocida en el mundo de YouTube como ‘Pautips’, contó en su Twitter y su Instagram que estaba muy decepcionada y triste por el robo que sufrió.

“Perdón por preocuparlos, pero sí me frustró mucho que me robaran mi celular hoy en Bogotá. Estaba en medio de la grabación de un video y todo pasó tan rápido que no caí en cuenta que faltaba”, tuiteó la bogotana y luego contó toda la historia.

Perdón por preocuparlos pero si me frustro mucho que me robaran mi celular hoy en Bogota…Estaba en medio de la grabación de un video y todo paso tan rápido que no cai en cuenta que faltaba. — Paula Galindo (@Paugalindo) April 7, 2019

Yo estoy bien, ya tengo los videos de la cámara de seguridad y pues ya se vio la cara del ladrón y todo pero como siempre no hay nada que hacer. Bueno, poner el denuncio pero eso no soluciona nada. No hice backup de fotos ni videos y todo se perdió… — Paula Galindo (@Paugalindo) April 7, 2019

No fue en la calle bebe, se entraron a donde estaba grabando y yo PENSABA que era un lugar con seguridad pues es un lugar privado en bogota donde se dictan talleres de cocina, pero el ladrón entro con toda propiedad como si supiera que estábamos ahi y robo… https://t.co/kN5a7ZTgcB — Paula Galindo (@Paugalindo) April 7, 2019

En su Instagram subió la foto del presunto ladrón y, aunque señaló que hizo la respectiva denuncia, no cree que logren recuperar su celular: “Aquí por más que uno ponga el denuncio no hay nada que hacer, lamentablemente este es nuestro sistema”.

Además, explicó que más allá de lo material, le dolía toda la información, fotos y videos que todavía no había compartido con sus seguidores.