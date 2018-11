La influenciadora se unió al “reto de quemarse a sí misma” para responder a críticas tales como que “exagera el inglés”, “tiene una belleza predecible”, “baila mal”, “es una interesada”, entre otros mensajes negativos que le llegan a diario a través de sus redes sociales.

El video transcurre en un colegio, y se le puede ver con jardinera, gafas, bigote y granos en su cara mientras canta: “Si perfecta no soy, no te molestes buscando el error. Si tan tonta yo soy, ¿por qué me sigues siempre a donde voy?

En la grabación la acompañaron personalidades como la ex Miss Universo Paulina Vega, la vocalista de ChocQuibTown, Goyo, el grupo musical Ventino, y la influenciadora ‘Maleja’ Restrepo.

“Mis amores, quiero que nuestro ‘Roast’ sea un símbolo de amor propio, aceptación, superación y empoderamiento. ¡LOS AMO! 💖”, fue el mensaje que compartió la presentadora en su cuenta de YouTube para invitar a sus seguidores a ver el video .

A continuación, el ‘Roast yourself challenge’: