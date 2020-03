green

La argentina fue una de las fanáticas que de forma aleatoria logró acceder a la transmisión del artista, quien le preguntó su nombre y se interesó mucho por saber a qué se dedicaba; ella con toda la humildad le hablo de su vida.

“Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no sé si me conoces, pero vivo en Argentina y sos un crack. […] Fue muy ‘cool’ la última canción que lanzaste (‘René’). La escuché mucho. Felicitaciones”, manifestó la intérprete de ’22’.

Luego de escuchar atento a la cantante, le preguntó qué género interpretaba y cuál era el que más le gustaba, a lo que ella respondió feliz: “Un poco de todo”.

Después de la breve interacción en la que Tini estuvo en modo ‘fan’, Residente aprovechó para invitar a sus seguidores a que tomaran enserio la medida de cuarentena y que cuidaran a sus familias, tema que también fue apoyado por ella, quien segundos después se despidió del en vivo.

Esta es la transmisión, que fue replicada por un usuario en YouTube: