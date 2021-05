green

En la conversación, la famosa reconoció que ha tenido que volverse exigente a la hora de pensar en una pareja y, como le sugirió la presentadora, ahora tiene en cuenta que el hombre posea una economía estable.

¿Luly Bossa mantuvo a sus exnovios?

Luego de asegurar que ahora sí se fija en el dinero, la actriz dijo: “Ya estuvo bien de estar dando plata yo”, y con esta idea la periodista aprovechó para preguntarle si era que ella había llegado a mantener a sus parejas.

“No es que los mantuviera, sino que yo era la de los contratos y yo era la de sabes… [la plata]. Me metí con gente chiquita”, añadió la famosa, quien aclaró si ‘la Negra Candela’ sí le pagó la indemnización por la publicación de su video íntimo.

Luly Bossa confesó que lleva más de 10 años sin tener intimidad

Antes de hablar la su inyección económica en sus noviazgos, la famosa comentó que lleva varios años sin tener relaciones sexuales con nadie, pues sus noviazgos no le han dejado nada bueno y se cansó; además, desde hace tiempo ha estado enfocada en la salud de su hijo.

“Viene un man detrás de otro y cagada tras cagada. […] Tuve un desliz y esa mierda no; es que no, o sea, no saben“, reconoció, y así corroboró la información que le dio a Pulzo en 2019.

Ante lo asombrosa que le pareció la confesión, ‘Diva Rebeca’ no desaprovechó el momento para preguntarle a Luly si se autoerotiza y ella confesó que le regalaron un juguete, pero que las pilas se le dañaron por falta de uso.

Aquí, la conversación que sostuvo la actriz con el personaje: