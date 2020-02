green

A la mujer, de 18 años, la recibieron familiares, amigos y curiosos en un minicarnaval, por lo que ella, de entrada, se puso a bailar.

Luego, la profesora de champeta de Shakira dio algunas declaraciones a la prensa, donde se refirió a lo que “siempre” le expresaba la famosa, durante el tiempo que compartieron en la preparación para el Super Bowl.

“Me decía: ‘Tú eres una mujer luchadora. Me gusta porque tienes un perrenque; eres muy inteligente; tienes un buen oído; analizas muy bien las cosas. Me gusta porque me corriges todo. Te felicito, no me arrepentí en poder escogerte. Una chica como tú, de 18 años, no me lo podía imaginar de que me fuera a dar clases a mí, y mira hasta dónde has llegado’”, recordó Liz Dany, y continuó hablando del equipo de la cantante:

“Soy una bebé delante de todo el equipo de Shakira. Y me han cogido un cariño… que ayer [lunes] fue una despedida de sentimientos encontrados, de lágrimas, pero de emoción, porque, bueno, ayer finalizó, después de tantas horas, dándole durísimo, para que el show fuera perfección, y así fue. Dejamos el nombre [de Colombia] en alto y con la boca abierta”.

Asimismo reveló que lo más duro de su viaje a Estados Unidos fue el inglés, pues ella no lo maneja.

“Yo no entendía nada, sin embargo todo lo que me decían trataba de adivinarlo. Ha sido una gran experiencia para mí. Nunca lo voy a olvidar”, expresó Liz Dany, y luego bromeó que cuando alguien le hablaba en inglés, respondía que “su madre”, por si acaso.

En sus declaraciones, la joven además aseguró que por esta vivencia no va a cambiar su “humildad”, pues ella es “siempre sencilla, nunca insencilla”, y dedicó unas emotivas palabras a sus dos padres y a su mamá, por apoyarla en sus sueños y ayudarla siempre a ser la mejor bailarina.

Y es que, según manifestó, su madre es como su mánager y se rebusca la plata para que ella siempre pueda estar en sus clases de danza; su padre biológico es el que le confecciona “la ropa divina” que luce en sus coreografías; y el que considera su segundo papá nunca le falla.

Todo esto se puede escuchar en el siguiente video que Noticias Galapa subió a su cuenta de Facebook, para mostrar el recibimiento que le hicieron a Liz Dany y las declaraciones que ella dio a la prensa.