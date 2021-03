Pipe Bueno fue tendencia en redes sociales recientemente porque muchos internautas le criticaron la ‘pinta’ en la que vestía unos ‘jeans’, una camiseta polo blanca y un canguro negro terciado.

La gente también opinó sobre el cambio físico que ha tenido en los últimos meses, desde que es papá, y con memes hasta lo compararon con un cobrador gota a gota.

Precisamente fue ese el meme que más le gustó al cantante de música popular. “Este para mí la rompe; muchos perros”, escribió en historias de Instagram mientras compartía otras imágenes que le causaron gracia.

E la misma red social publicó un video jocoso hablando del tema y con fotos mostrando su musculatura para acallar a sus críticos.

“Yo sé que se están burlando mucho de mí, pero no me da mucha risa lo que están diciendo. Todos los trabajos son dignos, trabajo es trabajo”, dijo en tono serio, pero todo era una actuación para seguir burlándose del tema y agregó:

“En la pandemia ha estado difícil la cosa. Así que saben que si me ven por ahí, estoy vendiendo dulces, mi amor, el dulce que quiera se lo tengo. Si me asomo en la puerta de su casa le estoy cobrando el porcentaje del mes, gota a gota, papá, ojalá no pague. Estoy de celador, lo que me pidan estoy listo, acá llevo el cangurito”