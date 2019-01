“Yo viví el hecho una vez de guardarle un dinero a alguien y luego me dijo: ‘Regrésamelo… No está completo, esto no fue lo que yo te pasé”, explicó la actriz al programa. Además, confesó que esto la hizo sentir impotente y por ello decidió arrodillarse a orar.

A pesar de esto, Patiño logró saber lo que realmente ocurrió y descubrió las malas intenciones que tenía el sujeto. “Se supo que esa persona me quería hacer el paquete chileno”, detalló.

Al final, el personaje fue quien quedó en ridículo ante los que presenciaron los hechos. Aunque la artista no dijo el nombre de la persona, sí dio a entender que se trató de un hombre.

Estas fueron sus declaraciones: