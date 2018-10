View this post on Instagram

Nacimos ayer y pluralizo porque los tres vivimos una experiencia única en nuestras vidas que ni puedo explicar tantos sentimientos, tanto amor entre los tres, agotamiento que se olvida al ver a nuestro inmenso amor y solo con miradas amarnos! Nuestro primogénito, mi abejita, mi zapatoncito, mi todo ! Señor Jesús gracias 🙏 este es tu hijo entregado para ti desde el vientre ! Gracias por prestármelo y te pedimos q hagas de nosotros los padres que él necesita para tu propósito en él ! Gracias a tod@s los que se mantuvieron al tanto en mi #embarazo y me acompañaron con tantos mensajitos cariñosos ! L@s quiero gracias 😊🤱🏼 #mamafeliz #partonatural #dichaabsoluta #valentinbonillapatiño Mi cobijita @thermoscolombia 🤱🏼🐥😍